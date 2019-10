Schio, grave un ciclista investito sulle strisce

Schio – Brutto incidente questa mattina, verso le 9, a Schio, in viale dell’Industria, nel quale un ciclista è rimasto gravemente ferito. Anche stavolta il ciclista è stato investito da un auto, cosa che purtroppo avviene sempre più spesso. Secondo la ricostruzione fatta dagli agenti del consorzio di polizia locale Alto Vicentino, di Schio, intervenuti per i rilievi, l’autovettura, una Toyota Yaris, percorreva viale dell’Industria, con direzione Santorso.

Giunta in prossimità dell’attraversamento pedonale vicino al Palaromare, la vettura ha investito la bici, che stava attraversando la carreggiata sulle strisce. Per il ciclista è stata una brutta botta, prima contro il contro il parabrezza dell’auto e poi a terra. Subito soccorso, è stato portato all’ospedale Alto Vicentino di Santorso, dove è ora ricoverato in prognosi riservata. Sembra comunque che non corra un immediato pericolo di vita.