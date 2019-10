Schianto fra quattro auto. Un ferito

San Nazario – Vigili del fuoco chiamati all’intervento su un incidente stradale questa mattina, verso le 8.30, a San Nazario, in via Bernacchi. L’incidente ha visto coinvolte ben quattro auto e c’è un ferito. I pompieri arrivati da Bassano hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da uno di essi, una Volkswagen Golf, un giovane, che era rimasto incastrato al posto guida.

Si trattava del ferito, che è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem 118 per essere trasferito in ospedale. La polizia locale, intervenuta anch’essa sul posto, ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza.