Santorso, 19enne denunciato per spaccio

Santorso – Nella serata del 17 ottobre due pattuglie di militari delle stazioni di Arsiero e Piovene Rocchette, durante un servizio finalizzato al controllo del territorio e al contrasto di reati predatori e di spaccio di sostanze stupefacenti, hanno denunciato un ragazzo di 19 anni, D.M.A., di Santorso, operaio e incensurato.

Il giovane è stato controllato mentre si trovava a piedi in Via Stamperia, a Santorso, e dopo una perquisizione personale è stato trovato in possesso di sei grammi di marijuana, suddivisa in sei ovuli.

La successiva perquisizione a casa del ragazzo ha permesso di trovare altri due grammi e mezzo dello stesso stupefacente, a stavolta suddiviso in quattro ovuli, oltre ad un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento. Ce n’era insomma abbastanza perché scattasse nei suoi confronti una denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.