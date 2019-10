Sanità, nuove assunzioni a Santorso

Santorso – In un contesto in cui la mancanza di medici risulta essere un problema serio, la Ulss 7 Pedemontana, in sinergia con Azienda Zero, rafforza lo staff dell’ospedale di Santorso. Il commissario Bortolo Simoni ha infatti firmato le delibere con le quali vengono assunti due cardiologi ed un oncologo, a copertura di personale cessato, che prenderanno servizio a breve. È inoltre in corso di espletamento la procedura di selezione del nuovo direttore dell’unità operativa complessa di Igiene e sanità pubblica.

Per quanto riguarda il personale sanitario, sono assunti otto infermieri, dieci operatori socio-sanitari, cinque ostetriche, quattro fisioterapisti e due logopediste. Le nuove assunzioni toccano così quasi tutte le categorie delle professioni sanitarie presenti all’interno dell’ospedale, dagli specialisti agli operatori per la riabilitazione, dagli infermieri agli operatori socio sanitari.

Allo stesso tempo, consentiranno di potenziare l’attività assistenziale per una grande varietà di pazienti: da quelli cardiologici agli oncologici, senza dimenticare l’attività nelle sale parto e la riabilitazione per i bambini con deficit psichici e cognitivi o per gli anziani colpiti da ictus.