Ruba nel negozio di articoli sportivi. Pizzicato

Altavilla Vicentina – I carabinieri della stazione di Altavilla Vicentina, nella serata del 26 ottobre, hanno denunciato a piede libero, per tentato furto aggravato, un 53enne di nazionalità rumena, C.V. sono le sue iniziali, residente a Vicenza. L’intervento era stato richiesto con una telefonata al 112 dal personale del negozio di abbigliamento La Campionessa dove, poco prima, l’uomo era stato sorpreso mentre cercava di rubare capi di vestiario sportivo per un valore quantificato in 1400 euro.

I carabinieri hanno anche perquisito l’auto usata dall’uomo e parcheggiata nelle vicinanze del negozio, trovandovi altri capi di abbigliamento che erano stati sottratti nei giorni precedenti dal medesimo punto vendita. La refurtiva è stata restituita e l’uomo, dopo le formalità di rito, è stato rimesso in libertà.