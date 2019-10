Quali politiche per uno sviluppo sostenibile?

Vicenza – Un incontro con Enrico Giovannini, ordinario di Statistica a Tor Vergata, già presidente dell’Istat dal 2009 al 2013, e ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali tra il 2013 e il 2014, dedicato alle politiche necessarie per lo sviluppo sostenibile e la prima sessione di Yoga Flow sono gli appuntamenti di lunedì 21 ottobre di Vivere sani, Vivere bene, la rassegna organizzata da Fondazione Zoé – Zambon Open Education quest’anno dedicata agli Orizzonti della Salute.

Con l’adozione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, il mondo si è dato un piano per il suo futuro. Tra i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile il terzo è dedicato alla salute per tutti, elemento fondamentale del benessere umano, strettamente connesso alle condizioni economiche, sociali e ambientali. Quali politiche sono necessarie per portare l’Italia e l’Europa su un sentiero di sviluppo sostenibile?

Enrico Giovannini, ne parlerà lunedì 21 ottobre alle 18.30 in Basilica Palladiana in un incontro dal titolo “Lo sviluppo sostenibile: una scelta per il benessere delle persone e del pianeta”Giovannini è fondatore e portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), una rete di oltre 240 soggetti della società civile creata per attuare in Italia l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. L’appuntamento è a ingresso libero, è raccomandata la prenotazione: segreteria@fondazionezoe.it.

Sempre lunedì, alle 20.15 presso la sede di Fondazione Zoè, in corso Palladio, 36 ci sarà la prima delle tre sessioni gratuite di Yoga Flow a cura Shri Yoga Vicenza, associazione riconosciuta dalla Yoga Alliance. Le prenotazioni per le sessioni hanno già esaurito i posti disponibili.