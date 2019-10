Primo successo stagionale per l’Arzignano Valchiampo

Ravenna – Prima vittoria della stagione per l’Arzignano Valchiampo, che sabato pomeriggio ha espugnato il campo del Ravenna, vincendo per 2-1 al termine di una partita molto combattuta e difficile, contro un avversario che veniva da due vittorie esterne di prestigio contro Triestina e Padova. L’avvio di partita è stato all’insegna di un sostanziale equilibrio, fino al 15’, quando sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Bonalumi ha portato in vantaggio i giallocelesti con un colpo di testa. Ma il Ravenna ha trovato presto il pareggio, al 26′, con un tiro di Purro che si insacca all’incrocio dei pali.

Si va al riposo dunque sull’1-1 ed anche nella ripresa la partita rimane molto intensa. Al 76’ l’Arzignano si riporta in vantaggio, col secondo gol esterno stagionale di Cais, che bissa dunque la rete realizzata a San Benedetto del Tronto, con una grande giocata che regala alla squadra tre punti di vitale importanza. Primo successo dunque per l’Arzignano, che ora guarda mercoledì sera quando ci sarà, al Menti, il derby contro il LR Vicenza Virtus.