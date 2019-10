Pio e Amedeo a Bassano con “La classe non è qua”

Bassano del Grappa – Il duo comico Pio e Amedeo, con il nuovo spettacolo live “La classe non è qua”, farà tappa al Palabassano 2, di Bassano del Grappa. L’appuntamento, organizzato da Due Punti Eventi, è per il 15 dicembre, alle 18.30. Dissacranti ed ironici, Pio e Amedeo, dopo la loro partecipazione al Festival di Sanremo e più di un anno dopo il tour “Tutto fa Broodway”, portano in scena nuove gag ed esilaranti battute, capaci di far ridere ma anche riflettere. Non mancheranno i due personaggi che li hanno resi celebri in televisione con “Emigratis”.

Il duo è nato agli inizi del 2000, ma l’approdo alla televisione nazionale avviene nel 2011, prima su Rai Due e, l’anno dopo, con il passaggio a Mediaset, dove collaborano prima con Zelig e poi con Le Iene. Nel 2014, a sono stati i protagonisti del road-movie “Amici come noi”, prodotto da Taodue e distribuito da Medusa, e nello stesso anno hanno recitato con Vincenzo Salemme, Gigi Proietti e tanti altri nel film “E tu di che segno sei?”, per la regia di Neri Parenti. Nel 2016 sono in onda su Italia Uno con “Emigratis”, arrivato ora alla terza edizione. Fanno anche la radio, conduicendo, su Rtl 102,5, il programma del venerdì notte “A disposizione” e il live “Sala ricevimenti”. Nel 2018 il duo ha girato l’Italia con lo spettacolo “Tutto fa Broadway”.

Quest’anno il duo è salito sul palco dell’Ariston come ospite del Festival di Sanremo e, a settembre, hanno proposto il nuovo spettacolo “La Classe non è qua”, all’Arena di Verona e al Teatro Antico di Taormina. Biglietti in vendita online, su www.ticketone.it, da mercoledì 9 ottobre alle 16, e nei punti vendita Ticketone da sabato 12 ottobre alle 16.