Muore escursionista sul Pasubio

Valli del Pasubio – Nuova tragedia della montagna nel vicentino. E’ successo lungo la strada delle 52 gallerie del Pasubio, dove questa mattina è stato trovato morto un escursionista, che già da ieri sera risultava disperso e che era caduto in un dirupo. La vittima è il 68enne Mario Ravaglia, partito ieri mattina per l’escursione assieme ad altri cinque amici. Il gruppetto ad un certo punto del percorso si era fermato, per cercare gli occhiali di uno loro. Ravaglia invece ha continuato il cammino da solo e da quel momento non se ne è saputo più niente.

Quando è stato chiaro che qualcosa era successo, i cinque amici dello sfortunato escursionista hanno dato l’allarme e sono partite le ricerche. E’ stato verso le 9 di questa mattina che una squadra ha individuato il corpo senza vita dell’uomo, che era precipitato in un profondo dirupo.