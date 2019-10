Marijuana trovata nascosta a Campo Marzo

Vicenza – I carabinieri della stazione di Vicenza, nel tardo pomeriggio del 20 ottobre, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno trovato, nascosti nel terreno, in prossimità del muro di cinta del parco giochi di viale Ippodromo, due involucri in cellophane, adeguatamente confezionati contenenti, complessivamente, 12 grammi di marijuana, che naturlmente è stata sottoposta a sequestro. Sono in corso indagini da parte della sezione operativa per risalire al proprietario dello stupefacente.

Sempre per quanto riguarda Campo Marzo, va segnalato che un uomo di 30 anni, originario del Bangladesh, è stato denunciato ieri per porto abusivo di arma e aver violato il divieto di dimora nella Regione Veneto. L’uomo, sottoposto ad un controllo di routine nell’ambito dei quotidiani servizi di prevenzione dei carabinieri, è stato trovato in possesso due coltelli multiuso, dei quali non ha dato adeguate giustificazioni. Si è poi anche appurato che l’indagato era gravato da un divieto di dimora nella Regione Veneto, disposto dal Tribunale di Vicenza.