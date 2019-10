Mais Marano e castagne a Campagna Amica

Vicenza – Frutto curioso ed affascinante, la castagna, ricca di fibre, minerali ed acido folico, utile durante la gravidanza ed in caso di anemia e stanchezza. Quel riccio che la avvolge, la contraddistingue e la rende un po’ misteriosa. La castagna sarà la protagonista domani, sabato 5 ottobre, alle 11 dell’evento “A tutta castagna!” in programma al mercato coperto di Campagna Amica a Vicenza, in contra’ Cordenons 4. Ad illustrare le proprietà e le caratteristiche di questo frutto sarà Maria Rita Frison, titolare dell’omonima azienda agricola, mostrando le varie componenti del frutto e proponendo ricette a base di castagna.

“L’autunno – ricorda Raffaele Cogo, presidente di Campagna Amica Vicenza – è un mese caratteristico per colori e profumi. Ogni stagione si caratterizza per le sue tipicità e la castagna è senza dubbio una di queste. Con l’evento proposto la scopriamo e valutiamo come utilizzarla al meglio in cucina, per creare piatti sfiziosi, sia per grandi che bambini”.

Domenica 6 ottobre invece, alle 11, verrà proposta un’attività dedicata al mais Marano (Sigillo Campagna Amica), nel corso della quale verranno preparati degli assaggi di polenta abbinati a salumi e formaggi.

“Il mais Marano è una tipicità del nostro territorio di cui andiamo fieri – aggiunge Cogo – e dobbiamo valorizzarlo, in quanto riuscire ad esaltarlo significa ridare prestigio anche al territorio in cui viene prodotto. Ricordiamo che il mercato coperto di Campagna Amica Vicenza sarà operativo sabato dalle 8.30 alle 13.30 e domenica dalle 9.00 alle 13, pertanto i visitatori potranno testare personalmente la qualità dei prodotti e misurarsi con le ricette che i produttori sapranno consigliare per utilizzare al meglio le eccellenze vicentine”.