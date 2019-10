“L’Elisir d’Amore” al Teatro Comunale di Thiene

Thiene – Doppio appuntamento con il melodramma, al Teatro Comunale di Thiene, sabato 19 ottobre alle 20.30 e domenica 20 ottobre alle 17. Ad andare in scena sarà “L’Elisir d’Amore”, di Gaetano Donizetti, su libretto di Felice Romani, prodotto dal festival Vicenza in Lirica. “Si tratta di un’importante produzione che vede direttamente protagonista la città di Thiene – ha spiegato l’assessore alla cultura, Maria Gabriella Strinati -, visto che non solo il Comune è tra i promotori dell’iniziativa, con un significativo apporto economico, ma che anche l’allestimento vede coinvolti numerosi artisti appartenenti a giovani, ma affermate realtà culturali thienesi”.

“L’Elisir d’Amore” si avvale, infatti, della direzione musicale del maestro Sergio Gasparella, con un allestimento frutto della collaborazione tra Vicenza in Lirica, il laboratorio corale dell’Istituto Musicale Veneto e il progetto “Crescere in musica” del Liceo Corradini di Thiene. Anche i costumi sono thienesi e gentilmente concessi dall’associazione Amici di Thiene. L’opera si caratterizzerà, nell’allestimento scenico, anche da note internazionali visto che parte del cast è stato scelto attraverso il Concorso lirico internazionale Tullio Serafin.

Per quanto riguarda i protagonisti, Nemorino sarà Paolo Antonio Nevi il tenore turco Emre Akkus; il ruolo di Belcore è stato affidato al baritono di Lipari Giovanni Tiralongo, mentre Giannetta sarà il soprano messinese Silvia Caliò. A questi nomi si sono aggiunti quelli del soprano georgiano Tsisana Giorgadze, che vestirà i panni di Adina, e del basso milanese Giovanni Romeo, scelto per il ruolo del Dottor Dulcamara.

La regia è affidata Piergiorgio Piccoli..