La deriva neofascista colpisce ancora

Vicenza – Questa notte le targhe con falce e martello poste all’ingresso della sede provinciale del Pci e del Prc in Via Mario, 12 a Vicenza sono state coperte con i simboli fascisti di Forza Nuova. È stata, inoltre, strappata una locandina che invitava la cittadinanza alla conferenza “La deriva neofascista” in programma per domani.

L’intento è chiaro ed è quello di intimidire e provocare chi è senza tentennamenti antifascista. Nel denunciare all’opinione pubblica il grave atto che porta la firma del neofascismo italiano, si sappia che i comunisti non accettano né intimidazioni né provocazioni e che continueranno la loro lotta per una società migliore libera da ogni forma di sfruttamento e di fascismo.

Pci e Prc Vicenza