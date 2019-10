“Inutili le polemiche su Campo Marzo”

Vicenza – “Basta chiacchiere inutili e critiche che non portano a nulla, su Campo Marzo c’è solo da lavorare su tutti i fronti e con l’aiuto di chiunque voglia dare una mano per risolvere questo problema”. A dirlo, a nome di tutto il gruppo in consiglio comunale, è la capogruppo della lista civica Idea Vicenza Rucco Sindaco Gioia Baggio, con un appello rivolto a tutte le forze politiche di maggioranza ma in particolare al gruppo di Fratelli d’Italia, dopo la critica rivolta al sindaco per aver espresso la volontà di coinvolgere anche il sottosegretario all’Interno Achille Variati, ex sindaco e profondo conoscitore delle gravi criticità di Campo Marzo.

“Nessuno ha intenzione di usare scudi o di giocare allo scarica barile ma, semplicemente, c’è bisogno di fare squadra – aggiunge Baggio – e se qualcuno ha altri contatti a Roma li usi per portare a casa risultati concreti invece di parlare a vanvera. In questo momento apprezziamo vivamente quanto sta facendo il sindaco, che è in prima linea per garantire la sicurezza nell’area di campo marzo e delle zone limitrofe. Non dimentichiamo che i sindaci hanno strumenti e poteri limitati in merito all’ordine pubblico che è di competenza dello Stato”.

“Ciò nonostante – conclude la consigliera comunale vicentina – il primo cittadino e la sua giunta hanno messo in campo una serie di iniziative di loro competenza, sui fronti della repressione, del sociale e dell’aggregazione. A nostro parere il primo cittadino sta facendo molto bene perché non demorde nel pungolare il Prefetto e i comandanti delle forze dell’ordine segnalando costantemente l’evolversi della situazione”.