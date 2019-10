Iniziativa per gli studenti nel progetto “Adotta un albero”

Venezia – Con l’intento di sensibilizzare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Vicenza al progetto di sostegno di “Adotta un albero”, campagna avviata da Coldiretti Vicenza dopo la tempesta Vaia dello scorso anno, questa mattina, ad Enego, si è tenuta una riunione operativa con l’assessore regionale all’istruzione e alla formazione, Elena Donazzan, il sindaco, Ivo Boscardin, il presidente della sezione Ana di Vicenza, Luciano Cherobin, e la vicepresidente di Coldiretti Vicenza, Cristina Zen

In particolare, Coldiretti e l’Associazione nazionale alpini di Vicenza hanno ideato dei campi scuola per gli studenti delle superiori che si svolgeranno in località Marcesina a Enego.

“L’obiettivo – ha sottolineato Donazzan – è quello di far amare la montagna e di farla adottare dai nostri giovani. Mi piace l’idea di base di questo progetto, che porterà gruppi di studenti a vivere un’esperienza coinvolgente, a contatto diretto con il territorio dell’altopiano, le malghe, i boschi nei quali pianteranno nuovi alberi”.

“Il 27 ottobre dello scorso anno – ha ricordato – il paesaggio di ampie zone della montagna veneta, vicentina e bellunese in particolare, è stato sconvolto da una tempesta devastante. I veneti hanno già dimostrato grande solidarietà per le comunità colpite, attraverso campagne di sostegno e di sensibilizzazione, ma chi abita quassù ha ancora bisogno di attenzione e aiuto. Iniziative come questa generano un legame forte tra le nostre comunità e chi pianterà un albero saprà che quell’albero parla anche di lui”.