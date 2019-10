“I solisti con l’orchestra”, gran concerto al Pedrollo

Vicenza – Gran concerto, giovedì 30 ottobre, alle 18, nella sala concerti “Marcella Pobbe” del conservatorio Pedrollo di Vicenza. Si tratta di un evento a ingresso libero, dal titolo “I solisti con l’orchestra”, concerto diretto dal maestro Claudio Martignon con lo scopo di mettere in luce le grandi qualità tecniche ed interpretative degli studenti dell’istituto musicale berico, evidenti tanto nella compagine orchestrale quanto nei ruoli solisti.

Raffinato anche il repertorio che verrà presentato al pubblico, a cominciare dal Concerto per pianoforte e orchestra in La maggiore n. 23 KV 488 di Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), di cui saranno eseguiti i movimenti Allegro e Adagio, e che come solista vedrà Nicola Morello della scuola di pianoforte del professor Riccardo Zadra. Seguirà l’Allegro Moderato del Concerto per due fagotti e orchestra in fa maggiore del compositore ceco, esponente del Classicismo, Johann Baptist Vanhal (1739-1813) e le parti soliste affidate agli allievi scuola di fagotto del professor Steno Boesso, Luca Dal Cortivo e Anna Bellini.

Sempre di Mozart, si ascolterà il celebre mottetto Exultate Jubilate per soprano e orchestra KV165 (158ª), movimenti Allegro-Andante-Molto Allegro, con alla voce Hanna Kim della scuola di musica vocale da camera della professoressa Elisabetta Andreani. Concluderà l’evento l’Allegro maestoso del Concerto per chitarra e orchestra in la maggiore n. 1 op. 30 di Mauro Giuliani (1781-1829), fra i primi concerti orchestrali apparsi nel repertorio chitarristico, con solista Raffaele Putzolu della scuola di chitarra del professor Stefano Grondona.