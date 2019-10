Francesco Renga in concerto a Bassano

Bassano del Grappa – Farà tappa anche al Palabassano 2 di Bassano del Grappa il tour di Francesco Renga dal titolo “L’altra metà tour”, partito l’11 ottobre dal Teatro Arcimboldi di Milano. L’appuntamento bassanese è per il 26 ottobre, alle 21, per un concerto organizzato da Due Punti Eventi con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Ricordiamo che Renga è online con il video di “Prima o poi”, nuovo singolo in radio, scritto insieme a Gazzelle e Luca Serpenti ed estratto dal suo nuovo album di inediti intitolato “L’altra metà” e composto da dodici brani.

“È un disco – commenta l’artista – che parla anche d’amore, un disco che parla della vita. Parte da un’urgenza quasi fisica che è quella di un racconto. Ero alla ricerca di un linguaggio nuovo e avevo voglia di mettermi in gioco e giocare con un linguaggio più ancorato a questo mondo, che cambia repentinamente di giorno in giorno. Mi piace definirlo uno spartiacque perché credo che ci sia proprio un prima e un dopo rispetto a questo disco”.

L’artista sarà accompagnato sul palco dai musicisti Fulvio Arnoldi (chitarra acustica e tastiere), Vincenzo Messina (pianoforte e tastiere), Stefano Brandoni (chitarre), Heggy Vezzano (chitarre), Phil Mer (batteria) e Gabriele Cannarozzo (basso).