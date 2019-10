Fiera di Vicenza, è di nuovo tempo di “Abilmente”

Vicenza – La creatività e la moda sostenibile tornano protagoniste nell’appuntamento autunnale di Abilmente, salone delle idee creative organizzato da Italian Exhibition Group (Ieg) nel quartiere fieristico di Vicenza dal 17 al 20 ottobre. Molte le sorprese preparate per appassionate e le professioniste del fai da te, nell’ambito soprattutto del cucito creativo, della moda fai da te, del découpage, della calligrafia, dell’home decor e molto altro.

Attesi anche volti noti e personaggi di spicco del settore, guest star, influencer, blogger e youtuber che animeranno e coinvolgeranno il pubblico in un ricco programma di corsi di formazione, liveshow ed eventi interattivi. Tra le tante novità spicca #instaembroidery, il progetto nato dalla collaborazione con la nota testata di settore Giuliana Ricama che vedrà protagoniste le ricamatrici che, grazie ad Instagram, sono diventate delle vere e proprie influencer del settore, eco assoluto del grande ritorno della passione verso ago e filo anche nelle generazioni più giovani.

“La crisi economica del 2008 ha sicuramente sensibilizzato le persone verso alcuni temi, rendendole meno inclini allo spreco e facendole avvicinare evidentemente al mondo del fai da te”. E’ quanto invece sottolinea Barbara Gulienetti, uno dei volti più conosciuti e amati della creatività in Italia. Entrata nelle case degli italiani nel 2005 con il famoso programma televisivo Paint Your Life, la conduttrice e blogger sarà la special guest della kermesse con “Come fare con Barbara” (Hall 6), uno spazio work in progress dove le visitatrici potranno lavorare al suo fianco e imparare nuove tecniche per arredare casa o ridare vita a vecchi oggetti e materiali. Tutte le info sul sito www.abilmente.org.