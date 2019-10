Falso tecnico del gas deruba un anziano. Preso

Bassano del Grappa – Derubare per migliaia di euro un anziano fingendosi un tecnico del gas. E’ successo a Bassano, nei mesi scorsi, e per fortuna stavolta il delinquente non l’ha fatta franca dato che è stato pizzicato dai carabinieri. Tutto era cominciato in luglio quando, nell’abitazione di un 93enne bassanese, si è presentato un uomo ben vestito, dicendo di essere un tecnico del gas e di dover fare dei controlli per conto della società erogatrice.

Parlantina fluida, modi cortesi, un contesto nel quale insomma l’anziano è stato indotto a fidarsi e a far entrare in casa l’uomo. Poco dopo, il sedicente tecnico, rassicura il proprietario della casa che tutto va bene con il gas e si congeda. Lo ha fatto però portandosi via i risparmi che il proprietario teneva in casa e dei quali si era impossessato approfittando di un momento di libertà con la classica scusa di usare i servizi igienici.

L’anziano, quando si è accorto del furto, ha sporto denuncia ai carabinieri della stazione di Bassano del Grappa, dichiarando un ammanco di 3.500 euro in contanti. Gli inquirenti, anche grazie a testimonianze raccolte nel vicinato, sono giunti adesso ad identificare e denunciare il ladro, che è un 59enne di Bari, V.R. le sue iniziali, pluripregiudicato, anche per furti e truffe.