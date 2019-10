Dueville, due piante di marijuana in casa

Dueville – Nel tardo pomeriggio di ieri, i carabinieri della Tenenza di Dueville, nel corso di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno perquisito una abitazione privata, in via del Fante. Una volta all’interno, i militari hanno trovato e sequestrato due piante di canapa indiana, di circa 60 centimetri, le cui foglie ed infiorescenze pesavano circa 100 grammi. Sono stati anche sequestrati materiali utili al confezionamento, e questo ha fatto ritenere che potesse essere in atto un’attività propedeutica allo spaccio.

Accompagnato quindi in caserma il soggetto ritenuto responsabile, M.F. sono le sue iniziali, che è stato denunciato a piede libero per il reato di produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Successivamente, nel corso della notte, i carabinieri di Dueville hanno fatto anche altri controlli, e un 17enne di Costabissara è stato trovato in possesso di una modica quantità di marijuana, per uso personale.