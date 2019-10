Doppio appuntamento con Teatro Popolare Veneto

Zugliano – Doppio appuntamento sabato 12 ottobre alle 21 nell’ambito della 24esima rassegna Teatro Popolare Veneto, organizzata dal comitato vicentino della Federazione italiana teatro amatori (Fita). Al Circolo Noi di Zugliano, la compagnia Insieme per far filò proporrà “Quando massa, quando gnente”. di Francesco Baruffato, per la regia dello stesso autore. La commedia ha per protagonista Giuseppe Pagnota e la moglie Maria, coppia che, faticando a mettere insieme il pranzo con la cena, decide di riconoscere come figlio un giovane, nobile ma di padre ignoto, in cambio di una somma di denaro. Ma la soluzione si rivelerà peggiore del problema.

All’Auditorium di Piovene Rocchette invece, la Compagnia Nautilus Cantiere Teatrale metterà in scena “La presidentessa”, di Charles-Maurice Hennequin e Pierre Veber, con la regia di Daniele Berardi. Nella casa del presidente del tribunale del borgo di Gray, capitano un giorno una bella attricetta e un irreprensibile ministro della giustizia: sarà l’inizio per una serie di equivoci destinati a creare una girandola di comicità. Informazioni su www.fitaveneto.org.