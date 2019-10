Cornedo, nuova sede per i radioamatori

Cornedo Vicentino – Dare spazio ad un’associazione del territorio, recuperare un immobile e offrire un servizio. Sono queste le parole d’ordine con cui l’amministrazione comunale di Cornedo ha dato in comodato d’uso gratuito una parte delle ex scuole di Montepulgo “Francesco Baracca”, site nell’omonima frazione collinare, all’Associazione Radioamatori Italiani, sezione Valle dell’Agno e Chiampo

“Abbiamo un duplice obiettivo in testa – ha sottolineato il sindaco, Francesco Lanaro -: sostenere un’associazione del territorio e nel contempo restituire un immobile alla comunità di Montepulgo, così da mantenerlo in buono stato e, perché no, anche a disposizione di tutte le altre associazioni che possono farne richiesta”.

Un altro vantaggio importante per la comunità è l’impegno assunto dall’Associazione Radioamatori a mettere a disposizione del Comune di Cornedo Vicentino una stazione radio per le comunicazioni di emergenza. “Oltre alle spese delle apparecchiature – ha spegato Lanaro – l’Associazione si fa carico dei controlli periodici, della regolare e straordinaria manutenzione. In caso di emergenza si impegna a mettere a disposizione tre operatori qualificati per le comunicazioni radio, disponibili 24 ore su 24. Su richiesta del comune, l’associazione darà supporto radio alle manifestazioni di grande importanza, come la Notte bianca e le altre manifestazioni indicate dall’ente”.