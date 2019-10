Conad-Auchan, salvare i posti di lavoro

Venezia – “Apprendiamo con preoccupazione che la cessione di Sma-Auchan a Conad potrebbe avere come conseguenza un esubero di oltre diecimila posti di lavoro sul territorio nazionale. In questi casi la priorità: la salvaguardia della totalità dei posti di lavoro, con particolare attenzione a quei dipendenti per cui non sono previsti ammortizzatori sociali, in questo caso quelli dei piccoli supermercati Sma”.

Così i consiglieri regionali del coordinamento Veneto 2020 Cristina Guarda (Civica per il Veneto), Patrizia Bartelle (Italia in Comune) e Piero Ruzzante (Liberi e Uguali), preoccupati in particolare per le scarse garanzie di salvaguardia occupazionale per i dipendenti dei punti vendita di Povolaro e Cattaneo.

“In Veneto – concludono Guarda, Bartelle e Ruzzante – i punti vendita Sma-Auchan sono molti, perciò la questione ci interessa direttamente in qualità di consiglieri regionali. Presteremo particolare attenzione all’evolversi della situazione e manifestiamo la nostra solidarietà ai lavoratori che vivono questo momento difficile di tensione e incertezza”.