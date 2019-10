Campo Marzo, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei?

Vicenza – Si fa sentire il giro di vite su Campo Marzo, ed in particolare la recente ordinanza del Prefetto di Vicenza che fa divieto di stazionamento nelle zona a quei soggetti che, nell’area in questione, si erano in precedenza resi responsabili di reati in materia di sostanze stupefacenti, contro la persona e di danneggiamenti, divieto che viene esteso anche ai loro accompagnatori.

Nel corso di un servizio di controllo e prevenzione infatti i carabinieri hanno denunciato oggi quattro persone, rispettivamente un uomo ed una donna di nazionalità italiana, uno slovacco e un rumeno, proprio per la violazione dell’ordinanza prefettizia.

In particolare, è stato accertato che uno degli indagati, un 45enne residente a Zovencedo, in passato era stato denunciato per uno dei reati contenuti nell’ordinanza, mentre gli altri tre sono stati deferito perché trovati in sua compagnia. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.