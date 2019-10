Bassano, maxirissa in pieno centro storico

Bassano del Grappa – Scene da guerriglia urbana ieri sera a Bassano, dove si è scatenata una violenta rissa in via Gamba, in pieno centro storico. Una ventina di persone si sono affrontate, dandosele di santa ragione tra lo sgomento generale di chi assisteva. Tutto è finito all’arrivo della polizia, quando i protagonisti del deprecabile episodio se la sono data a gambe. C’è anche una persona che è rimasta ferita ed è dovuta andare in ospedale. Insomma, scene che non vorremmo mai vedere…

A questo proposito c’è da registrare l’immediato intervento, a commento dei fatti ma soprattutto di come l’amministrazione comunale gestisce la sicurezza pubblica, dei consiglieri della minoranza di centrosinistra, gli stessi che governavano Bassano fino a non moassanblto tempo fa. A firmarlo sono i consiglieri Angelo Vernillo, Roberto Campagnolo, Paola Bertoncello, Oscar Mazzocchin, Riccardo Poletto, Anna Taras, Giovanni Cunico, Chiara Campana. Eccolo, in forma integrale….

*****

In cinque anni di amministrazione Poletto mai si era vista o sentita una cosa del genere. Con la condanna dei fatti accaduti ieri sera, e sui quali siamo certi le forze dell’ordine sapranno fare piena luce, ci chiediamo e chiederemo nelle sedi opportune cosa stia facendo l’amministrazione leghista per la sicurezza del centro e della nostra città che sembra in questi mesi abbandonata. Dove la polizia locale per le strade? Dove le iniziative quali il patto civico coi gestori dei bar del centro?

Non vorremmo che il grande lavoro di collaborazione con le forze dell’ordine con i residenti ed i gestori dei bar del centro costruito in questi anni venisse abbandonato come invece pare stia accadendo. Nella settimana in cui il prefetto di Vicenza loda e porta ad esempio la sicurezza costruita e promossa in questi ultimi cinque anni con l’ex assessore alla sicurezza Vernillo, non si può sperare di vivere di rendita del lavoro fatto da chi ha amministrato prima: si deve continuare a lavorare ogni giorno. I problemi si affrontano con serietà e competenza non con sorrisi e caffè.

Non vogliamo che la Bassano accogliente e sicura da noi costruita in questi anni diventi una zona franca dove si possa pensare di far quel che si vuole. Noi siamo qua: costruttivi e propositivi per la nostra bella città, non chiediamo dimissioni o altro. Non abbiamo la bava alla bocca come tante volte abbiamo visto in questi anni da parte di amministratori locali leghisti che chiedevano dimissioni per una scritta sui muri.