Schio – Al via oggi, giovedì 17 ottobre, per il Beretta Famila Schio la stagione 2019/2020 di Eurolega, massima competizione continentale per club di basket femminile. Le scledensi, inserite nel gruppo B, ospiteranno al PalaRomare (palla a due alle 20.30), le polacche dell’Arka Gdynia.

Le ragazze allenate da coach Tomasz Rajmund Cielebak, che attualmente guidano la classifica del campionato polacco, l’Energa Basket Liga, con tre successi in altrettante partite, hanno staccato il pass per partecipare all’Euroleague dopo aver sconfitto, nel doppio confronto dei preliminari, le turche del Botas SK Adana.

Archiviata la recente vittoria nelle Final four di Supercoppa italiana, Famila Cup, l’allenatore arancione, Pierre Vincent, e tutto lo staff della società sono al lavoro per preparare al meglio la sfida. Si tratta del primo match di una lunga regular season di Eurolega, composta da quattordici partite tra andata e ritorno, con impegnative trasferte (Kursk, in Russia, Istanbul sponda Fenerbahce, in Turchia).

Harmon premiata come Mvp

Esordio speciale, tra le altre, per Jillian Harmon. L’ala statunitense dal passaporto neozelandese, è infatti alla sua prima esperienza in Elw, e si presenterà all’appuntamento con un biglietto da visita molto promettente, vale a dire il titolo di Mvp (migliore giocatrice) della finale di Supercoppa.

“Sarà una partita speciale e sono emozionata – ha commentato Jillian -. Il nostro obiettivo è quello di vincere per cominciare al meglio il nostro cammino europeo. Per farlo dovremo applicare al meglio ciò che prepariamo ogni giorno in allenamento”.