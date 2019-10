Basket, trasferta a Mantova per Sarcedo

Sarcedo – È una sfida tra neopromosse, quella che andrà in scena domani sera sul parquet della palestra di viale Fiume, a Mantova. A scontrarsi, nella seconda giornata del torneo di A2 di basket femminile saranno le padrone di casa del Basket 2000 San Giorgio MantovAgricoltura e le gialloblù del Basket Sarcedo.

Archiviata la prima giornata, con Sarcedo a sfiorare il successo su Albino dopo una gran rimonta da -19, la squadra del presidente Lino Tedesco deve prepararsi ad affrontare la prima trasferta della stagione. Le san giorgine si presenteranno all’appuntamento sulle ali dell’entusiasmo per la vittoria esterna all’esordio nella categoria, contro la Delser Udine.

Il team lombardo, guidato in panchina da coach Stefano Botticelli, è, al pari di Sarcedo, un mix di esperienza e gioventù: le biancorosse possono infatti contare sull’apporto di giocatrici esperte come la play Simona Antonelli, la guardia Giulia Monica, l’ala/pivot Elisa Ruffo, ad affiancare giovani interessanti (ad esempio la guardia Sofia Bottazzi).

In casa Sarcedo la bella notizia è che sono stati risolti i problemi di tesseramento di Hannah Shaw. La pivot inglese sarà dunque a disposizione di coach Marco Silvestrucci per l’impegno di domani. Le gialloblù affrontano questa sfida con la volontà di portare a casa i primi due punti della stagione, consapevoli, però, che la trasferta in quel di Mantova (palla a due alle 21) sarà tutt’altro che agevole.