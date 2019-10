Basket, Shaw e Iannucci trascinano Sarcedo alla vittoria

Mantova – Vittoria esterna per il Basket Sarcedo nella seconda giornata del campionato di serie A2 femminile, girone Nord. Ieri sera, infatti, le ragazze allenate da coach Marco Silvestrucci si sono imposte, con il risultato di 56-63, sulle biancorosse del Basket 2000 San Giorgio MantovAgricoltura.

Questa sfida tra matricole (entrambe le compagini sono state promosse dalla B alla fine della scorsa stagione), giocata ieri sera sul parquet della palestra di viale Fiume, è stata molto equilibrata, ma Sarcedo è stato in grado di chiudere tutti e quattro i periodi in testa (18-12, 28-31, 36-40 e 56-63). Migliore realizzatrice gialloblù, con 18 punti, è stata la lunga britannica Hannah Shaw. Bene anche Iannucci, che ha chiuso il match a quota 14 personali.

Venendo ora ad un breve resoconto del match delle 21, sono le padrone di casa a dettare i ritmi nei primi minuti, grazie ai centri di Ruffo (a bersaglio due volte) e di Bernardoni. Per Sarcedo è Iannucci a far muovere il punteggio, che al quinto è fisso sul 6-2. Sei punti in sequenza di Shaw determinano il sorpasso ospite, 6-8, ma questo vantaggio dura solo un battito di ciglia, visto che Monica impatta presto sull’8-8. Due iniziative di Iannucci consentono a Sarcedo di rimettere il naso avanti, 8-12, ma in chiusura di periodo Bernardoni accorcia, 10-12.

Nella seconda frazione le gialloblù provano scappare, ma gli esigui vantaggi accumulati (14-18, 20-23) vengono puntualmente azzerati dalle san giorgine. Sul 24-24, però, le ospiti, trascinate da una Iannucci davvero in forma, mettono la freccia e scavano un solco più profondo, 24-31. Gli ultimi giri di lancette, prima della pausa lunga, sono appannaggio delle cestiste guidate da coach Stefano Botticelli, che ricuciono fino al 28-31.

Nella ripresa Sarcedo scrive il massimo vantaggio: un +8 raggiunto in due occasioni (30-38 e 32-40), che però alla terza sirena si dimezza, 36-40. Nel quarto di chiusura le gialloblù vengono pressate dalle mantovane, che si portano ad un solo punto di distanza (52-53). I canestri di Colombo e di Santarelli sono ossigeno puro per le ospiti, che si trovano così a poter gestire 7 punti di margine (52-59), quando sul cronometro rimangono solo 31 secondi da giocare. Giordano e Monica vanno a bersaglio (56-61), ma il tempo è dalla parte di Sarcedo, che può festeggiare la prima vittoria della stagione, con il punteggio di 56-63.

Mantova: Pastore 4, Giordano 8, Petronio, Antonelli, Kotnik, Bernardoni 17, Zambonini ne, Pizzolato, Bottazzi 9, Monica 10, Ruffo 8

Sarcedo: Viviani 7, Iannucci 14, Battilotti, Colombo 8, Shaw 18, Fumagalli 7, Garzotto ne, Merlini ne, Meggiolaro, Santarelli 9

