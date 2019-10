Basket, Schio e Ragusa di nuovo contro al PalaRomare

Schio – È ancora grande basket al PalaRomare. Ad una settimana esatta dalla finale di FamilaCup, che ha consegnato nelle mani del Famila Wuber Schio la sua 11esima Supercoppa italiana, domenica 20 ottobre il palasport di viale dell’Industria sarà teatro di un’altra interessante sfida.

Protagoniste del confronto le arancioni e le Aquile biancoverdi della Passalacqua Ragusa. Due compagini dotate di grande talento e fisicità, pronte a dare spettacolo in questo match in calendario per la terza giornata di andata del campionato di serie A1 di basket femminile. La gara inizierà alle 19.30 e sarà trasmessa in diretta su Sportivì, canale 188 del digitale terrestre (per il Veneto).

Diverso lo spirito con il quale i due team si affacceranno a questo appuntamento. Il Famila ci arriverà trasportato dall’entusiasmo per il trionfo nella Supercoppa e per aver colto un (sudato) successo nella prima uscita di Eurolega contro l’Arka Gdynia. Le iblee, invece, raggiungeranno Schio con il desiderio di rifarsi per lo stop nella finale di domenica scorsa, giunto al termine di una prestazione opaca.

Tornando alla finale di Famila Cup, rispetto a quello scontro, questa volta l’allenatore scledense Pierre Vincent avrà a disposizione anche Diamond DeShields. L’americana, che ha fatto il suo esordio in maglia arancione giovedì sera (3 punti a segno in poco meno di 19 minuti sul parquet), ha dimostrato grande vitalità e voglia di fare bene, ma necessita di tempo per entrare appieno nei meccanismi del gruppo.

Di seguito le altre partite della terza giornata, in programma domani alle 18:

Bologna – Vigarano (sabato 19, alle 15)

Costa Masnaga – Lucca (oggi alle 21)

Sesto San Giovanni – San Martino di Lupari

Palermo – Torino

Venezia – Empoli

Battipaglia – Broni

Ilaria Martini