Basket, Sarcedo cerca la prima vittoria casalinga

Sarcedo – Nuova sfida casalinga per il Basket Sarcedo. Dopo la vittoriosa trasferta della scorsa settimana, domenica 13 ottobre le gialloblù torneranno a calcare il parquet del palestra di via Generale Dalla Chiesa per il match che le vedrà opposte alle orange del Ponte Casa d’aste Sanga Milano.

Questa gara, inserita nella terza giornata di andata campionato della serie A2 di basket femminile, girone Nord, verrà disputato alle 18.

Fino ad ora le lombarde hanno raccolto due sconfitte: la prima in trasferta a Villafranca di Verona, (team che domani riceverà la VelcoFin Vicenza) e la seconda in casa contro Udine. Ma la classifica non deve trarre in inganno.

Il Sanga, infatti, è una formazione esperta e la rosa di atlete a disposizione di coach Franz Pinotti è in pratica la stessa che ha disputato un ottimo girone di ritorno, nella scorsa stagione, ottenendo una salvezza tranquilla. Le orange si sono classificate ottave su 16 team del girone, risultato che ha permesso loro di accedere ai playoff promozione. In questa fase non sono andate oltre ai quarti di finale, sconfitte da Costa Masnaga, compagine che ha guadagnato la promozione in serie A1.

Per conquistare i due punti in palio nella partita di domenica, Sarcedo dovrà mettere in campo grande concentrazione e la stessa determinazione della trasferta di Mantova. “Vogliamo raccogliere la prima vittoria casalinga – ha commentato l’allenatore gialloblù Marco Silvestrucci – e dare così continuità a quanto di buono fatto a Mantova”.

“Questa settimana di allenamenti è stata svolta al completo e tutte le ragazze sono disponibili. Sanga vorrà cogliere la prima vittoria stagionale e sarà importante partire come contro Mantova, concentrate e attente su quello che bisognerà fare”.