Basket, al PalaRomare arrivano le francesi del Lione

Schio – La terza giornata di Eurolega, in programma domani sera, apre il ciclo di quattro incontri casalinghi (due europei e due in campionato) del Famila Schio. Giovedì 31, alle 20.30, le scledensi si troveranno di fronte le francesi dell’Ldlc Asvel Feminin di Lione (a questo link sarà possibile seguire la diretta streaming).

A seguire, il fortino del PalaRomare ospiterà le sfide con le ferraresi di Vigarano Mainarda (domenica 3 novembre) le transalpine di Montpellier (mercoledì 6) e, per finire, le salernitane di Battipaglia (sabato 9).

Tornando all’impegno di domani, le cestiste di coach Valery Demory (terze in classifica nella massima serie francese) hanno al loro attivo, come le arancioni, una vittoria ed una sconfitta. Per entrambe le compagini, lo stop è arrivato fuori casa, per mano della Dynamo Kursk. Nella prima giornata della regular season, le arancioni avevano fermato Gdynia, mentre le francesi si sono imposte (seconda giornata) sulle spagnole di Girona.

Il ranking stilato dalla Euroleague Women ha piazzato la Asvel nei primi posti della competizione. Occhi puntati, in particolare, sulla guardia Marine Johannes e sulla lunga Helena Ciak, che dall’alto dei suoi 197 centimetri, dentro l’area potrebbe creare più di qualche grattacapo alle arancioni .

“Sarà la mia terza gara in Eurolega – ha analizzato Diamond DeShields, ultima arrivata in casa Beretta -. Voglio approcciarla in maniera aggressiva. Veniamo da una buona gara contro Lucca, lavoriamo al meglio per affinare l’intesa, anche domenica in Toscana la chiave è stata giocare di squadra e difendere bene, abbiamo gestito i loro parziali. Lione è un’ottima squadra, ma lo siamo anche noi; per questo sono fiduciosa”.

Di seguito il calendario completo del terzo turno del gruppo B: