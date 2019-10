Auto si rovescia sul Costo. Ferita una donna

Cogollo del Cengio – Incidente stradale questa mattina, intorno alle 8, lungo la strada del Costo, tra il quarto e terzo tornante, nel territorio comunale di Cogollo del Cengio. Un’auto è finita rovesciata su un fianco dopo che la donna che era al volante aveva perso il controllo del mezzo mentre percorreva la strada diretta verso la pianura. Tra i primi soccorritori ad arriva sul posto sono stati i vigili del fuoco, arrivati da Schio e da Asiago, anche con l’apporto del personale dell’antincendio boschivo.

I pompieri hanno messo in sicurezza l’auto e, utilizzando divaricatori e cesoie, hanno estratto la donna, rimasta incastrata tra le lamiere dell’auto. La donna è rimasta ferita ed è stata presa in cura dal personale del Suem 118 per essere portata in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il soccorso stradale per il recupero della vettura, una Smart. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.