Al via la stagione di Incontro sulla Tastiera

Vicenza – Nuova stagione al via, a Vicenza, per la rassegna musicale Incontro sulla Tastiera, con novità e molti giovani talenti. Otto gli appuntamenti del cartellone di quest’anno, che vede una volta ancora il patrocinio del Comune di Vicenza. Vi sono proposte che spaziano dalla musica al teatro, passando per il gospel fino addirittura al pop elettronico.

Il primo concerto è in programma per martedì 15 ottobre al Teatro Olimpico, al termine di una giornata di master class dedicata ai flautisti. Si tratta del Falaut Day, una novità in essere da tre stagioni, in collaborazione con l’Associazione flautisti italiani, che ha scelto nel 2017 il gruppo di promozione musicale vicentino come palcoscenico ideale per far conoscere al pubblico più vasto i vincitori del Concorso flautistico internazionale “Severino Gazzelloni”.

Una nuova autorevole partnership per Incontro sulla Tastiera, che ha lo scopo di portare il concorso in forma permanente a Vicenza, eleggendo il teatro palladiano a sede d’eccellenza, sia del concerto del vincitore di ogni edizione, sia del Falaut Day, la giornata di master class con i talenti del flauto mondiale.

Martedì 15, sarà di scena, assieme a Raffaele Trevisani, Matteo Evangelisti e Francesco Loi, la giovane promessa Ylenia Cimino, vincitrice del Concorso Gazzelloni, categoria A. L’accompagnamento al pianoforte sarà di Raffaele Maisano e Paola Girardi. Classe 1997, la Cimino è vincitrice di diversi concorsi, oltre al “Gazzelloni”, tra cui il “Krakamp”, il “G. Gariboldi” e il “F. Cilea” di Palmi. Insignita del “Premio Cavalierato giovanile” dalla Provincia di Salerno (2011), è stata l’unica vincitrice della borsa di studio triennale per Talenti Under 17 presso l’Accademia Perosi di Biella.

Ha rappresentato l’Italia al “Festival dei Solisti Europei” (Caracas, 2013), esibendosi con l’Orchestra Sinfonica “Simon Bolivar de Venezuela” diretta da Cesar Ivan Lara. Con il chitarrista Pasquale Vitale ha tenuto nel dicembre 2018 una tournée in Australia. saranno eseguite musiche di Morlacchi, Rota, Mendessohn, Martin e Popp. Il concerto è dedicato alla memoria di Ernesto Gallo, presidente di Incontro sulla Tastiera dal 2013 al 2016, figura nota in città per il suo impegno professionale e di volontariato. Info: www.incontrosullatastiera.it. Prevendita: Pantharei, info@pantarheivicenza.com.