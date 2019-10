Aim, alcuni servizi gestiti in house?

Vicenza – Incontro, questa mattina, a Palazzo Trissino, tra il sindaco di Vicenza Francesco Rucco, l’amministratore unico del gruppo Aim, Gianfranco Vivian, e i rappresentanti dei gruppi di maggioranza in consiglio comunale. Tema dell’incontro era la prossima scadenza (prevista per fine novembre) ed il conseguente rinnovo del “Global Service”, il contratto che regola manutenzioni e competenze sul territorio ad opera di Aim.

Il sindaco ha ottenuto il via libera per verificare la possibilità che alcuni servizi che oggi vengono svolti da Aim all’interno del “Global Service” vengano svolti in futuro in “house providing”, ovvero senza affidamento all’esterno attraverso una gara, ma provvedendo in proprio all’esecuzione degli stessi.

“In maniera compatta – fa sapere Rucco – il gruppo di maggioranza mi ha chiesto di approfondire alcuni aspetti per cercare di evitare di andare in gara per servizi specifici, come ad esempio la gestione dei parcheggi, mentre per quanto riguarda il servizio di illuminazione pubblica l’orientamento è di affidarlo tramite gara pubblica. Per gestire in house tali servizi è necessario un atto di scissione e costruire una parte di società nuova con un atto costitutivo all’interno dello statuto dove potrà essere scorporata l’area di Amcps per i servizi in house”.