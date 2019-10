Aggredisce i sanitari:”Mi avete curato male!”

Lonigo – Movimentato episodio questa notta presso il pronto soccorso dell’ospedale civile di Lonigo. E’ successo poco dopo la mezzanotte quando un uomo di 66 anni, residente a Sossano, si è presentato al pronto soccorso lamentando forti dolori addominali. Subito visitato, i medici non hanno rilevato nulla di patologioco. Questo però non ha soddisfatto l’uomo che ha cominciato ad inveire contro i sanitari accusandoli di non averlo curato adeguatamente.

Il 66enne ha assunto un comportamento assai aggressivo, insultando i presenti, tanto che il personale ospedaliero non ha potuto far altro che telefonare al 112. I carabinieri, al loro arrivo, hanno comunque appuravano che l’interessato nel frattempo si era calmato e che tutte le procedure erano stato rispettate.