Ad Arzignano c’è la Fiera dei Santi

Arzignano – Al via da oggi, ad Arzignano, la tradizionale Fiera dei santi, con bancarelle, giostre, eventi, espositori ed associazioni. Anche quest’anno la macchina organizzativa della manifestazione, coordinata da Comune, si è mossa orientando la propria attenzione sulla sicurezza dei cittadini, con l’obiettivo di far trascorrere ai visitatori un momento di spensieratezza e divertimento.

Tutta l’area interessata dalla presenza di giostre e bancarelle verrà presidiata e chiusa in base alla circolare Gabrielli/Piantedosi legata alla sicurezza antiterrorismo. Saranno dunque presenti, a delimitare e chiudere l’area, dei mezzi mobili e dei “panettoni” in cemento per garantire sicurezza delle persone.

“Ci saranno circa 150 bancarelle di espositori – ha evidenziato l’assessore al commercio Giovanni Lovato – con la presenza di alcune associazioni e un parco giostre con 33 attrazioni, attive fino al 3 novembre”.

Per quanto riguarda il programma degli eventi collegati alla Fiera (consultabile a questa pagina), oggi, sabato 26 ottobre è previsto “Lo Sbaracco”, festa del piccolo commercio; domani, è invece in programma un concerto di musica sacra, mercoledì 30 verrà proposto uno spettacolo di danza in piazza Libertà e venerdì 30 è in calendario in Duomo il grande concerto di Ognissanti.

“Sono previste anche due importanti iniziative rivolte ai bambini e ai diversamente abili – ha aggiunto Lovato. Mercoledì 30, dalle 14, le persone diversamente abili, accompagnate da agenti di polizia locale, potranno salire sulle giostre gratuitamente. Il giorno seguente, giovedì 31, dalle 14 alle 19, è prevista una «giornata del bambino», durante la quale i più piccoli potranno salire sulle giostre ad un prezzo ridotto”.

Le giostre saranno collocate in piazza Campo Marzio, largo De gasaperi, piazza Risorgimento e via del Grifo e piazza Valmaden. Non mancheranno chioschi con specialità gastronomiche e vini tipici locali nella “baita alpina”, a cura del gruppo Ana. Venerdì primo novembre, dalle 14 alle 21, sarà attivo un servizio di bus navetta, con partenza dal parcheggio della ditta Marelli.