A spasso con il tirapugni in tasca. Denunciato

Barbarano Mossano – I carabinieri della stazione di Barbarano Mossano, nella serata del 26 ottobre 2019, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, un 18enne di nazionalità marocchina, H.M., residente a Pojana Maggiore.

Il giovane è stato sottoposto ad controllo di routine, mentre passeggiava nel centro del paese, ed è stato trovato in possesso di un tirapugni in ferro, per il quale non ha dato spiegazioni. Il ragazzo aveva con sé anche un involucro in cellophane con una modica quantità di marijuana, considerata per uso personale. L’autorità giudiziaria e la Prefettura di Vicenza, sulla scorta dell’informativa depositata dai militari, valuteranno i conseguenti provvedimenti da adottare.