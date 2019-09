Vicenza, gli auguri del sindaco a Variati

Vicenza – “Esprimo soddisfazione e mi congratulo con Achille Variati per questa importante nomina da cui ci aspettiamo una proficua collaborazione che, sono sicuro, arriverà puntualmente”.

Così il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, congratulandosi oggi con il suo predecessore per la sua nomina a sottosegretario agli Interni. Rucco continua sottolineando che la nomina di Variati è “una notizia importante per Vicenza che torna ad avere una presenza negli ambienti romani, e rappresenta una grande occasione per un confronto su vari temi scottanti molto sentiti in città”.

“Chiederò immediatamente un incontro – conclude Rucco – per mettere sul tavolo alcune priorità come la Tav, il progetto del filobus e l’implementazione degli organici di polizia, dei vigili del fuoco e di altre forze dell’ordine, strutture adeguate e nuove risorse economiche per garantire ulteriore sicurezza in città e combattere con ancora più determinazione la criminalità, spesso legata all’immigrazione clandestina e all’errata gestione dell’accoglienza ai profughi”.