Vicenza, l’ex Caffè Moresco ora sede degli Alpini

Vicenza – Questa mattina, a Vicenza, mentre erano in corso la Giornata verde e la manifestazione Camminando tra gli sport, si è svolta la cerimonia di inaugurazione della nuova sede gli alpini nei locali dell’ex Caffè Moresco, a Campo Marzo. Gli spazi destinati all’associazione degli alpini sono collocati al primo piano, dove è stata ricavata una sala per le riunioni del consiglio, della giunta, di associazioni sportive e gruppi di lavoro storici per la diffusione della cultura alpina.

Entro fine ottobre, una volta completati l’arredamento, l’installazione delle attrezzature della cucina e degli impianti, l’abbellimento del giardino, al piano terra sarà inaugurato il bar ristorante Fonzarelli’s.

“Grazie all’impegno degli alpini – ha detto il sindaco Francesco Rucco – portiamo finalmente a termine un progetto avviato dalla precedente amministrazione che ci sta molto a cuore: restituire i locali dell’ex Moresco alla città. questo diventa un luogo della Patria e, in quanto tale, anche un luogo dei cittadini. Sono certo che grazie alle numerose iniziative che organizzeremo con le penne nere e la riapertura degli spazi per la ristorazione i vicentini torneranno a frequentare Campo Marzo con la serenità di un tempo”.

La cerimonia di questa mattina, alla quale hanno partecipato molti cittadini, ha preso il via con la sfilata dei gruppi alpini lungo viale Roma e l’alzabandiera. Agli interventi delle autorità sono seguiti il taglio del nastro e la visita dei locali, condotta dal presidente della sezione Ana di Vicenza “Monte Pasubio” Luciano Cherobin.