Vicenza e provincia in breve

Ha in auto un coltello ed una roncola. Denunciato –

I carabinieri del Radiomobile di Vicenza hanno denunciato a piede libero, per porto abusivo di arma, un 26enne di Schio, D.V. sono le sue iniziali. Il giovane mentre si trovava alla guida della propria auto è stato sottoposto ad un controllo di routine e trovato in possesso di un coltello a serramanico di 15 centimetri e di una roncola di 36 centimetri. Non fornito spiegazioni plausibili e quindi il tutto è stato sequestrato ed è stata informata l’autorità giudiziaria.

Noventa, si allontana dai domiciliari. Denunciato

I carabinieri di Noventa Vicentina, nella serata di ieri, hanno denunciato per evasione, un uomo di 51 anni, P.M., residente a Noventa. L’uomo, agli arresti domiciliari senza facoltà di assentarsi perché indagato per atti sessuali con minorenni, non è stato trovato in casa dai militari, ad un controllo. E’ stata informata l’autorità giudiziaria.