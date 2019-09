Vicenza celebra Antonio Pigafetta

Vicenza – Prendono il via la domani, venerdì 20 settembre, a Vicenza, le celebrazioni per i 500 anni della spedizione di Ferdinando Magellano. L’associazione culturale Pigafetta 500, nata nel luglio 2018 per diffondere la conoscenza della Spedizione e in particolare del ruolo di Antonio Pigafetta, con la collaborazione del Comune di Vicenza, ha organizzato diverse iniziative, in città, in programma nei giorni venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 settembre. La cerimonia di apertura delle celebrazioni si terrà, alla presenza del sindaco Francesco Rucco e di autorità istituzionali, domani mattina, venerdì 20 settembre, alle 10, di fronte al Monumento ad Antonio Pigafetta in Campo Marzo, che sarà riconsegnato alla città dopo i lavori di ripulitura e sistemazione delle luci e del verde.

La manifestazione entrerà poi nel vivo alle 10.30 con l’inaugurazione della “Maratona di Lettura” della Relazione del primo viaggio attorno al mondo, un’iniziativa dell’associazione Pigafetta 500 e della Biblioteca Bertoliana. Si tratta di una lettura pubblica ad alta voce, itinerante, in luoghi significativi della città. L’obiettivo è quello di coinvolgere la città e di prepararla ad uno dei prossimi appuntamenti in calendario per il 2020: portare a Vicenza per la prima volta il manoscritto della Relazione, conservato oggi alla Biblioteca Ambrosiana di Milano. L’iniziativa ha raccolto oltre 100 adesioni tra figure di spicco del mondo politico, culturale ed economico della città, ma è aperto alla cittadinanza tutta che volesse parteciparvi. Tutti i dettagli sono disponibili suo sito www.pigafetta.it.