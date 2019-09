Vicenza, ancora spaccio di cocaina

Vicenza – I carabinieri del Radiomobile di Vicenza, nel pomeriggio del 21 settembre, hanno denunciato a piede libero, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 28enne di nazionalità nigerina, J.O.O. le sue iniziali, in Italia senza fissa dimora. Sottoposto ad un controllo di routine, in via Niccolò Tommaseo, è stato trovato in possesso di otto involucri, contenenti 1,50 grammi di cocaina, che sono stati sequestrati.

Il giovane, al termine delle formalità di rito, è stato rimesso in libertà in attesa dei provvedimenti che saranno adottati dall’autorità giudiziaria.