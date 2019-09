Venezia riferimento europeo per l’ambiente?

Venezia – Il Movimento 5 Stelle del Veneto, sarà domani a Bruxelles, con il capogruppo in consiglio regionale Jacopo Berti, per proporre Venezia

come punto di riferimento europeo per l’ambiente. Il cambio di passo sui temi ambientali è infatti ormai ineludibile, anche il Ministro per lo Sviluppo economico, Patuanelli, l’ha detto in modo chiaro: la tutela dell’ecosistema deve essere il nuovo paradigma della produttività. “Noi – ha annunciato Berti – chiameremo le istituzioni a cogliere l’occasione di gestire in Italia, addirittura a Venezia, questo cambiamento”.

Domani, a Bruxelles, saranno coinvolti nell’iniziativa pentastellata i parlamentari europei del movimento, giuristi internazionali, mentre l’interlocutore sarà il gruppo dei Verdi al Parlamento Europeo. “Qualcosa di clamoroso – sottolinea il Movimento 5 Stelle -, che riguarda l’ambiente e Venezia. Forse un ruolo internazionale della città, magari in riferimento all’assegnazione di alcune agenzie e sedi di istituzioni comunitarie che ancora deve essere fatta. Sullo sfondo forse anche la collocazione dei parlamentari europei M5s che ancora sarebbero alla ricerca di un gruppo nel quale far valere le loro istanze più forti, in modo da condizionare le scelte della maggioranza”.