Valsugana interrotta per una perdita di gas

Pove del Grappa – Vigili del fuoco impegnati oggi fin dal primo pomeriggio, dalle 15, per una copiosa perdita di gas da un distributore, a Pove del Grappa, in viale Europa. La perdita si è verificata durante il travaso da un’autocisterna all’impianto. Le squadre dei vigili del fuoco accorse da Vicenza, Castelfranco, Cittadella, coordinate dal funzionario di guardia, sono riuscite a bloccarla ma la circolazione, stradale e ferroviaria, della Valsugana è interrotta, e lo rimarrà fino al ripristino di tutte le condizioni di sicurezza.

Sono ora in arrivo gli operatori del nucleo Nbcr ( Nucleare biologico chimico radiologico) per proseguire le operazioni di messa in sicurezza del luogo. La circolazione stradale e ferroviaria della Valsugana è interrotta e lo rimarrà fino al ripristino di tutte le condizioni di sicurezza. L’elicottero Drago 81 ha effettuato un sopralluogo della zona dall’alto.