Uomo e donna sul lavoro, disparità da sanare

Roma – “Le donne sul lavoro continuano ad essere discriminate. Sottopagate, sottostimate, meno garantite. E’ arrivato il momento di dire basta”. Sono parole della senatrice vicentina del Pd Daniela Sbrollini,su una questione da troppo tempo non si affrontata e che è quindi ancora irrisolta. “Alle donne – ricorda la senatrice – si chiede spesso di più che agli uomini. Sono sovente discriminate: dall’agricoltura alle banche, passando per l’industria ed i servizi. Meno opportunità di carriera e pagate meno. E’ una ingiustizia che chiede risposte”.

“Se questo deve essere un governo di svolta – ammonisce Sbrollini – con una attenzione particolare ai diritti ed alla giustizia sociale, la questione del lavoro femminile non può essere ancora rinviata. Mi auguro che nell’agenda del ministro Nunzia Cataldo, il tema abbia già trovato il suo posto. Comunque lavorerò perché divenga una priorità del ministero. E’ necessario difendere il principio e soprattutto dare una svolta concreta a questa disparità. Le donne sanno dare un contributo importante nel mondo del lavoro e questo deve essere riconosciuto, sia in termini di opportunità di carriera sia in termini di stipendi”.