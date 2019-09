Un buon Vicenza pareggia a Carpi

Carpi – Stiamo vedendo un buon Vicenza in questo avvio di campionato, e ne abbiamo avuto conferma anche ieri, nella sfida contro il Carpi, finita in parità. In realtà la squadra biancorossa si è fatta vedere soprattutto nel secondo tempo, dopo una prima frazione di gioco nella quale è stato invece il Carpi ad avere le occasioni migliori.

La squadra emiliana è andata vicina a portarsi in vantaggio almeno tre volte nel primo tempo, mentre il Vicenza sembrava cercare ancora le giuste geometrie e faticava a rendersi pericoloso. La prima metà della gara si conclude comunque sullo 0-0, mentre è in apertura di ripresa che i ritmi cambiano e, al 49’, il Carpi si porta in vantaggio, con Maurizi. A questo punto il Vicenza ha cominciato ad entrare davvero in partita ed a cercare con insistenza il pareggio.

Ed il pareggio è arrivato una ventina di minuti dopo, al 71’, con Marotta, servito molto bene da Vandeputte, che in velocità brucia un avversario e trafigge il portiere emiliano. E’ un punto d’oro per la squadra veneta, conquistato in rimonta sul campo di un avversario in ottima forma, che si propone come una delle realtà più interessanti del girone.