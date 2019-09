Travolta da una moto. Muore donna di 68 anni

Malo – Non ce l’ha fatta Agostina Destro, la sessantottenne di Malo travolta da una moto venerdì 30 agosto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali: la donna è spirata nel pomeriggio di venerdì 6 settembre, dopo una settimana di agonia, gettando nella disperazione il marito Tranquillo Peruzzo, la figlia Katia, molto conosciuta in zona per la sua attività di parrucchiera, e la nipote Sarah, a cui era legatissima.

La vittima, che godeva di ottima salute, era una persona molto attiva e amava fare lunghe camminate. La mattina del 30 agosto, alle 6.30, aveva appena iniziato la sua passeggiata giornaliera quando, all’incrocio via Papa Giovanni XXIII e via Rigobello, nella frazione di Case, è stata investita da una Honda 700 condotta da un cinquantatreenne di Torrebelvicino. la dinamica dell’incidente dovrà essere chiarita dai carabinieri della stazione locale, intervenuti per i rilievi assieme alla polizia locale. Le condizioni di guida in quel momento erano erano ottimali: bella giornata, visibilità buona. Sull’asfalto le tracce di una lunga e vana frenata.

L’impatto è stato molto forte: la pensionata è stata sbalzata a svariati metri di distanza rovinando esanime sull’asfalto e riportando, tra le varie lesioni, un gravissimo trauma cranico con fratture alla volta cranica ed ematomi al cervello. Le sue condizioni sono parse subito disperate tant’è che dall’ospedale di Santorso, dov’era stata inizialmente trasportata in ambulanza dai sanitari del Suem, i medici ne hanno disposto il trasferimento al San Bortolo di Vicenza, dov’è stata ricoverata in Rianimazione, in stato di coma. Nonostante tutti i tentativi dei medici di salvarla, Agostina Destro non ha più ripreso conoscenza.

I suoi familiari, per fare piena luce sui fatti e ottenere giustizia, attraverso il consulente personale Riccardo Vizzi si sono affidati a Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini: la Procura di Vicenza, per il tramite del Pubblico Ministero, dott.ssa Claudia Brunino, aveva fin da subito aperto un procedimento penale per lesioni stradali gravissime iscrivendo nel registro degli indagati il motociclista, che adesso dovrà rispondere del reato di omicidio stradale.

Agostina Destro era nata e aveva a sempre vissuto a Malo, dov’era molto conosciuta e ben voluta per il suo carattere gioviale e aperto: aveva sempre il sorriso sulle labbra e aveva una passione particolare per i bambini. Ha lavorato sodo per tutta la vita come operaia, e anche in pensione continuava a darsi da fare come inserviente, ed era tutta dedita alla sua famiglia, molto unita e che ora la piange in un dolore senza fine. I congiunti ci tengono a ringraziare tutti coloro che sono stati loro vicini in questi momenti tragici e, in particolare, i medici e gli infermieri del San Bortolo per l’umanità dimostrata e per tutti gli sforzi fatti per salvare la loro cara.

Non ancora fissata la data dei funerali, che si terranno nella chiesa di Malo, in attesa delle decisioni circa l’eventuale autopsia e del nulla osta dell’autorità giudiziaria.