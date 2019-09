Torri di Quartesolo, rapinato e malmenato sotto casa

Torri di Quartesolo – I carabinieri della stazione di Torri di Quartesolo stanno conducendo indagini in merito ad una rapina, avvenuta nella serata del 16 settembre, Torri, in via Verona, ai danni di un operaio di 31 anni, del posto. La vittima, dopo aver parcheggiato l’autovettura in garage, è stato avvicinato da un individuo che, dopo averlo colpito al volto con un pugno, gli ha rubato il portafogli, con 300 euro, oltre a un anello d’oro e ad una collana di poco valore che portava al collo.

Il ladro, del quale non è stata data una dettagliata descrizione, si è dileguato subito dopo. Il 31enne, a quel punto, ha telefonato al 112 che ha mandato una pattuglia ed anche i sanitari del Suem 118. L’uomo è stato infatti portato all’ospedale San Bortolo e medicato per lievi lesioni. Ora si indaga anche con l’individuazione di eventuali sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.