Terremoto in Ieg, quali effetti su Vicenza?

Vicenza – Le dimissioni dell’amministratore delegato di Ieg, Ugo Ravanelli, giunte del tutto inattese, stanno avendo conseguenze sulla società che, come è noto, gestisce le Fiere di Rimini e di Vicenza, con un effetto pesante anche in Borsa. Tutto questo non può non avere forti implicazioni anche per il nostro territorio, soprattutto perché, alla quotazione in Borsa, è legato lo strategico investimento per l’ammodernamento del quartiere fieristico di Vicenza, anche di recente al centro di discussioni con Rimini. Per questo domani, martedì 17 novembre, il sindaco di Vicenza Francesco Rucco riferà in Commissione controllo e garanzia.

Il presidente della commissione consiliare di Vicenza, Raffaele Colombara, aveva in realtà convocato anche il rappresentante del Comune di Vicenza nel consiglio di amministrazione di Ieg, l’avvocato Fabio Sebastiano, che ha però declinato l’invito motivando questa scelta con ragioni di riservatezza, connaturate al suo ruolo. Colombara ha ritenuto, in ogni caso, di rinnovargli motivatamente l’invito. “La trasparenza verso la città ed i vicentini – ha sottolineato – deve essere prioritaria”.

“E’ fondamentale – aggiunge Colombara in una nota – il ruolo del rappresentante del Comune di Vicenza in seno al Consiglio di amministrazione, e più generale il ruolo del sindaco, nei delicati rapporti con Rimini, per la vigilanza e tutela di questa importante partecipazione del nostro Comune. Dobbiamo conoscere lo stato dei rapporti con Rimini, in particolare riguardo agli investimenti sul quartiere fieristico di Vicenza”. La seduta della commissione, pubblica, si terrà a Palazzo Trissino alle 17.30.