Tenta il suicidio, salvato dai carabinieri 

Bassano del Grappa – Una tragedia è stata evitata nei giorni scorsi grazie al tempestivo intervento dei carabinieri di Bassano del Grappa, che hanno hanno coordinato le ricerche di un 45enne italiano, residente a Vicenza, che in mattinata si era allontanato da casa lasciando sul tavolo di cucina un bigliettino con il suo proposito suicida.

Provvidenziale si è rivelata la tempestiva chiamata della moglie al 112, poco prima delle 8, e l’immediata attivazione del sistema di geo-localizzazione del telefono cellulare, che ha permesso di collocare l’uomo in zona Santa Felicita, nel territorio di Romano d’Ezzelino, ai piedi del Monte Grappa.

Le ricerche effettuate in zona dai carabinieri bassanesi, in collaborazione con i colleghi di Romano d’Ezzelino, i carabinieri forestali e i vigili del fuoco, intervenuti nel frattempo sul posto in ausilio, hanno consentito di individuare, sotto un costone di roccia, prima la motocicletta dell’uomo e poi anche lui, un po’ disorientato. Il 45enne si trova in uno stato depressivo, che giaà in passato lo aveva portato a tentare un atto anologo. E’ stato trasportato e ricoverato nell’ospedale di Bassano, nel reparto di psichiatria.